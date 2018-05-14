Игнатьев: "При Манчини "Зенит" добился худшего результата за последнее время"

Теги зенит санкт-петербургроберто манчини

Игнатьев: "При Манчини "Зенит" добился худшего результата за последнее время"Известный тренер Борис Игнатьев дал оценку работе итальянского специалиста Роберто Манчини в питерском "Зените".

"При Манчини "Зенит" добился худшего результата за последнее время. Выступления "сине-бело-голубых" в этом сезоне не соответствуют задачам и вложенным средствам в команду. Но Манчини - первый, кто с пониманием отнесся к неудачам и к своей посредственной работе и ушел из клуба", - цитирует 77-летнего специалиста Газета.ру.

Напомним, уже завтра Манчини возглавит сборную Италии. | soccernews.ru

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