Игнатьев прокомментировал переход форварда Смолова в "Сельту"

Защитник "Локомотив" Владислав Игнатев высказался по поводу перехода нападающего Федора Смолова в испанскую "Сельту".

"Ну ты устроил шок-контент, конечно. Удачи, брат", - написал Игнатьев.

Соглашение Смолова с "Сельтой" рассчитано до конца сезона. Сегодня, 31 января, игрок пройдет медосмотр.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард участвовал в 14 матчах РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

"Сельта" занимает 18 место в турнирной таблице Примеры.

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