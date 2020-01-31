Игнатьев прокомментировал переход форварда Смолова в "Сельту"

Теги локомотив москвафедор смоловвладислав игнатьевсельта виго

Игнатьев прокомментировал переход форварда Смолова в "Сельту"

Защитник "Локомотив" Владислав Игнатев высказался по поводу перехода нападающего Федора Смолова в испанскую "Сельту".

"Ну ты устроил шок-контент, конечно. Удачи, брат", - написал Игнатьев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну ты устроил шок контент конечно) удачи брат

Публикация от Vladislav Ignatev (@ignatev_vlad)

Соглашение Смолова с "Сельтой" рассчитано до конца сезона. Сегодня, 31 января, игрок пройдет медосмотр.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард участвовал в 14 матчах РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

"Сельта" занимает 18 место в турнирной таблице Примеры.

Не пропустите: В "Локомотиве" отреагировали на слухи об интересе к Кокорину. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции

Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов