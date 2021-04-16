Игнатьев рассказал, чем его удивил Николич
Фото сайт РПЛ
Фланговый защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал совместную работу с главным тренером Марко Николичем.
"Я офигел от одной вещи. Когда он меня поставил играть на позиции "восьмёрки". Я думаю: хорошо, в середине бегаешь, отобрал, отдал, и ладно. Но когда ты впервые в жизни играешь на этой позиции, надо успевать и вперёд, и назад, и ещё в бровку бежать. И чтобы не просто побежал, а делал спринт и втыкался в игрока, пытаясь отобрать мяч. Я набегал столько - в жизни столько не уставал.
Самая лайтовая позиция - правый защитник. Позицию занимаешь, пас отдал, диагональку, а тут столько бегать. Но зато интересная позиция, здесь ты можешь забивать, и голевых моментов мы больше стали создавать. У нас был разговор с Марко, он сказал, что я нравлюсь ему на новой позиции и чтобы я так же продолжал", - рассказал Игнатьев.
Напомним, что Николич возглавил "Локомотив" в мае прошлого года, сменив Юрия Сёмина.
"Железнодорожники" неоднозначно провели первую часть сезона, зато после зимней паузы они победили во всех матчах.
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