Игнатьев рассказал о любви Сёмина к дорогому вину
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказа, что главный тренер команды Юрий Семин любил хорошее и дорогое вино. Об этом сообщает "Спорт Бизнес Online".
"Возможно, секрет успеха Семина в том, что он любит дорогое вино. Однажды Миранчуки на сборах хотели купить бутылку вина. Цена была 50 евро. Он такой подошёл: "Что это вообще такое? Купите уж подороже!" - сказал Игнатьев.
"Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков.
2 ноября "железнодорожники" сыграют с "Уфой" в рамках 15-го тура чемпионата России.
А еще: "Интер" продлил соглашение с Жоау Мариу, которого планирует выкупить "Локомотив"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11