Игнатьев рассказал о любви Сёмина к дорогому вину

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказа, что главный тренер команды Юрий Семин любил хорошее и дорогое вино. Об этом сообщает "Спорт Бизнес Online".



"Возможно, секрет успеха Семина в том, что он любит дорогое вино. Однажды Миранчуки на сборах хотели купить бутылку вина. Цена была 50 евро. Он такой подошёл: "Что это вообще такое? Купите уж подороже!" - сказал Игнатьев.

"Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков.

2 ноября "железнодорожники" сыграют с "Уфой" в рамках 15-го тура чемпионата России.

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