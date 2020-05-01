Игнатьев рассказал о настроении Сёмина на фоне слухов об уходе из "Локомотива"

Известный российский тренер Борис Игнатьев порассуждал о ситуации с возможным уходом Юрия Сёмина с должности наставника московского "Локомотива".

Напомним, что по окончании сезона истекает контракт 72-летнего специалиста с "железнодорожниками" и клуб пока не предлагал его продлить.

"Самое странное, что приходится всерьёз разговаривать на абсурдные темы. Казалось бы, всё просто: с тренером в профессиональном спорте расстаются в том случае, если он не даёт результат. Или, как вариант, нарушает принципиально важные положения контракта. Поэтому с профессиональной точки зрения разговоры о возможном уходе Сёмина из "Локомотива" - абсурд. Какую выгоду ищет здесь "Локомотив"? Кто стоит за интригой? Кого и по каким причинам не устраивает главный тренер? Почему личные интересы выше клубных? Одни вопросы, ответов - ноль.

Мы каждый день в контакте с Сёминым, и не по одному разу. Настроение у него неважное, этого он не скрывает, потому что мути вокруг поднялось - концов не разобрать. А состояние - в полном порядке. Он вообще боевой парень. Юра - боец, каких не бывает! Я много чего повидал на тренерском веку, у меня всегда было так: проиграешь - два-три дня сам не свой, ходишь, как зомби, сам мучаешься и всем вокруг мозг выносишь. У него же на эмоции - ровно ночь. Причём при любом исходе - 0:5 проиграли или 5:0 уложили кого-нибудь, нет разницы: утром всё забыто. Что было, то прошло: он заряжен на новый день, потому что забот всегда невпроворот", - сказал Игнатьев.

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