Игнатьев рассказал о шансах "Локомотива" выйти из группы в Лиге чемпионов
Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал о положении команды в Лиге чемпионов и об атмосфере на матче с "Галатасараем" (0:3).
"Больше всего в Лиге чемпионов удивила поддержка болельщиков "Галатасарая" в Турции, - передает слова Игнатьева официальный сайт "Локомотива". - Это была жесть, как они свистят! Играть просто невозможно, я бы запретил такой свист. Понятно, что через какое-то время уши привыкают, но первые минуты очень тяжело. Особенно людям, которые никогда с подобным не сталкивались.
Что касается наших шансов выйти из группы, то они есть всегда. Неправильно думать, что если «Порту» обыграл нас дома, то в гости к ним ехать смысла нет. Мы год боролись за этот турнир! Так что в каждой игре мы будем продолжать бороться".
Напомним, что "Локомотив" проиграл все три матча в Лиге чемпионов. В группе B с "Шальке", "Порту" и "Галатасараем" московский клуб занимает последнее место.
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|Клуб Брюгге
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|3
|6
|2
|Наполи
|3
|5
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|4
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|1
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|7
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|3
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|3
|4
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|1
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