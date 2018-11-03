Игнатьев рассказал о шансах "Локомотива" выйти из группы в Лиге чемпионов

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал о положении команды в Лиге чемпионов и об атмосфере на матче с "Галатасараем" (0:3).

"Больше всего в Лиге чемпионов удивила поддержка болельщиков "Галатасарая" в Турции, - передает слова Игнатьева официальный сайт "Локомотива". - Это была жесть, как они свистят! Играть просто невозможно, я бы запретил такой свист. Понятно, что через какое-то время уши привыкают, но первые минуты очень тяжело. Особенно людям, которые никогда с подобным не сталкивались.

Что касается наших шансов выйти из группы, то они есть всегда. Неправильно думать, что если «Порту» обыграл нас дома, то в гости к ним ехать смысла нет. Мы год боролись за этот турнир! Так что в каждой игре мы будем продолжать бороться".

Напомним, что "Локомотив" проиграл все три матча в Лиге чемпионов. В группе B с "Шальке", "Порту" и "Галатасараем" московский клуб занимает последнее место.

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