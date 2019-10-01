Игнатьев рассказал об ожиданиях от матча с "Атлетико"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал, чего ждет от матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико". Об этом сообщает "Известия".

"Думаю, они не обращают внимания на плотный график. Футболисты "Атлетико" уже на протяжении многих лет выступают в нескольких турнирах и привыкли к этому. Им в таком цикле даже более привычно играть, так что на них это особо никак не скажется. Уверен, эта команда точно не стала слабее с нашей последней встречи, так что нас ждет интересный матч",- сказал Игнатьев.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18 "Локомотив" проиграл "Атлетико" по сумме двух встреч (0:3 и 1:5).

Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится сегодня, 1 октября, на стадионе "РЖД Арена". Начало - в 22:00 (мск).

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