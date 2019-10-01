Игнатьев рассказал об ожиданиях от матча с "Атлетико"

Теги атлетико мадридлокомотив москвавладислав игнатьев

Игнатьев рассказал об ожиданиях от матча с "Атлетико"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал, чего ждет от матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико". Об этом сообщает "Известия".

"Думаю, они не обращают внимания на плотный график. Футболисты "Атлетико" уже на протяжении многих лет выступают в нескольких турнирах и привыкли к этому. Им в таком цикле даже более привычно играть, так что на них это особо никак не скажется. Уверен, эта команда точно не стала слабее с нашей последней встречи, так что нас ждет интересный матч",- сказал Игнатьев.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18 "Локомотив" проиграл "Атлетико" по сумме двух встреч (0:3 и 1:5).

Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится сегодня, 1 октября, на стадионе "РЖД Арена". Начало - в 22:00 (мск).

А еще: Азар поделился ожиданиями перед матчем 2-го тура группового турнира ЛЧ с "Брюгге"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру

Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 7 15
2 Гранада Гранада 7 14
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 7 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 6 13
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 7 12
7 Вильярреал Вильярреал 7 11
8 Севилья Севилья 6 10
9 Валенсия Валенсия 7 9
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 7 9
11 Эйбар Эйбар 7 8
12 Леванте Леванте 7 8
13 Осасуна Осасуна 7 8
14 Алавес Алавес 7 8
15 Бетис Бетис 7 8
16 Хетафе Хетафе 7 7
17 Сельта Виго Сельта Виго 7 6
18 Эспаньол Эспаньол 7 5
19 Мальорка Мальорка 7 4
20 Леганес Леганес 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов