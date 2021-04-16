Игнатьев рассказал, почему отказался переходить из "Локомотива" в "Шальке"

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Фланговый защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев раскрыл причину своего отказа от трансфера в "Шальке".

Напомним, что "кобальтовые" интересовались 34-летним россиянином в январе этого года.

"Позвонил человек, рассказал про интерес "Шальке". Спросил: "Не хочешь ли помочь?". А я думаю - зачем им помогать? Даже не знал, на каком они месте. Помню, с "Шальке" в Лиге Чемпионов играли. Посмотрел, на каком они месте - нет, спасибо", - сказал Игнатьев.

"Шальке" набрал 13 очков в 28 турах Бундеслиги и занимает последнее место в турнирной таблице.

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