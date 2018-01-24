Игнатьев: "Россия может победить Швецию и Турцию"

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Игнатьев: "Россия может победить Швецию и Турцию"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал жеребьевку Лиги Наций, по итогам которой сборная России попала в одну группу с Швецией и Турцией.

"Если честно – было без разницы, с кем играть. Но попались интересные команды, – сказал Игнатьев. – Всех можно побеждать! Главное – никого не стоит бояться", - приводят слова Игнатьева российские СМИ.

Напомним, что Лига наций стартует осенью этого года.

Не пропустите: Жеребьевка Лиги Наций: Россия сыграет против Швеции и Турции. | http://soccernews.ru

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