Игнатьев: "Российские клубы не могут конкурировать с серьезными соперниками"

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о перспективах российских клубов выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"В Лиге Чемпионов мы сегодня не можем конкурировать с серьезными соперниками. Мы способны лишь быть соучастниками группового процесса и смотреть, как играют гранды. Может, это посодействует поиску пути выхода на новый уровень. Я давно жду этого...

Считаю, что вряд ли наши команды в Лиге Чемпионов смогут занять вторые места в группе и продолжить борьбу в Лиге Чемпионов весной. Если займут третьи места и продолжат борьбу в Лиге Европы - будем аплодировать", - цитирует 76-летнего специалиста Спорт уик-энд.

Напомним, вчера "Спартак" обыграл "Уфу".