Игнатьев: "Российские клубы не могут конкурировать с серьезными соперниками"
Известный тренер Борис Игнатьев высказался о перспективах российских клубов выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"В Лиге Чемпионов мы сегодня не можем конкурировать с серьезными соперниками. Мы способны лишь быть соучастниками группового процесса и смотреть, как играют гранды. Может, это посодействует поиску пути выхода на новый уровень. Я давно жду этого...
Считаю, что вряд ли наши команды в Лиге Чемпионов смогут занять вторые места в группе и продолжить борьбу в Лиге Чемпионов весной. Если займут третьи места и продолжат борьбу в Лиге Европы - будем аплодировать", - цитирует 76-летнего специалиста Спорт уик-энд.
Напомним, вчера "Спартак" обыграл "Уфу".
комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Лента новостей
-
Венгер: "Если "Барселона" захочет присоединиться к АПЛ, это затруднит положение всех клубов"
-
Сарате перешёл в "Аль-Наср"
-
Вернер пропустит ближайшие матчи сборной Германии
-
Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
"Барселону" пригласили в ФНЛ
-
Рики Ламберт объявил о завершении карьеры
-
Московское "Динамо" надолго теряет Самбу Соу
-
Перес похвалил Криштиану Роналду
-
В крови экс-защитника "Арсенала" Эбуэ обнаружена ВИЧ-инфекция
-
Черчесов назвал состав сборной России на товарищеский матч с Южной Кореей
-
Итоги и символическая сборная 7-го тура АПЛ
-
Гендиректор "Ювентуса" рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
-
Игроки сборной Испании хотят видеть Пике в команде
-
По количеству успешных обводок в топ-5 чемпионатах Неймар лидирует, Месси - второй
-
Зидан остался недоволен решением Бэйла
-
Анчелотти может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Англии
-
Дзагоев не поможет ЦСКА в двух принципиальных матчах Премьер-Лиги
-
Перес может решиться на покупку одного из ведущих игроков "Атлетико"
-
Роналду демонстрирует удивительную для себя статистику в Ла Лиге
-
Верратти не поможет Италии в заключительных матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Базель
|2
|3
|3
|ЦСКА Москва
|2
|3
|4
|Бенфика
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|3
|3
|Селтик
|2
|3
|4
|Андерлехт
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|2
|6
|2
|Рома
|2
|4
|3
|Атлетико Мадрид
|2
|1
|4
|Карабах
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|2
|6
|2
|Спортинг Лиссабон
|2
|3
|3
|Ювентус
|2
|3
|4
|Олимпиакос Пирей
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|4
|2
|Ливерпуль
|2
|2
|3
|Спартак Москва
|2
|2
|4
|Марибор
|2
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|2
|6
|2
|Шахтер Донецк
|2
|3
|3
|Наполи
|2
|3
|4
|Фейеноорд
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|2
|6
|2
|Порту
|2
|3
|3
|Монако
|2
|1
|4
|РБ Лейпциг
|2
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|2
|6
|2
|Тоттенхэм
|2
|6
|3
|Боруссия Дортмунд
|2
|0
|4
|АПОЭЛ
|2
|0