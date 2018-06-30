Игнатьев сделал прогноз на матч Франция - Аргентина

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал предстоящую игру между сборными Франции и Аргентины.

"Сборная Аргентины не производит цельного впечатления. На сегодняшний день это набор игроков, желающих себя преподнести. В некоторой степени эта команда случайно вышла в 1/8 финала.

У французов все выглядит предпочтительней. Это команда с набором отличных футболистов, которые соответствуют мировым стандартам. Да и резервисты в игре с Данией неплохо себя показали.

Однако это 1/8 финала, где решается все. В столь ответственный момент команды изыскивают дополнительные ресурсы. И здесь стоит принять к сведению, что у Аргентины тоже есть свое созвездие из талантливых футболистов во главе с Месси.

Но в конечном итоге, возможно, в серии пенальти, победу одержат французы. Нам предстоит увидеть долгую и мучительную борьбу, где оборона окажется сильнее атаки" - приводят слова Игнатьева российские СМИ.

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