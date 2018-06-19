Игнатьев: "Сегодня мы должны решить наши турнирные проблемы"
Известный тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче сборной России против национальной команды Египта в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.
"Я думаю, что сегодня мы должны решить наши турнирные проблемы. Первая игра показала, что мы можем, когда очень нужно. Футбол - это улица с двусторонним движением. Необходимо играть в том же русле, что и в первом матче, но команда должна чувствовать ответственность за игровые эпизоды...
Сегодняшняя игра - самая важная в жизни футболистов. Как они сегодня сыграют, такое отношение к сборной выстроится в ближайшие годы", - цитирует 77-летнего специалиста Газета.ру.
Напомним, Бубнов сделал неутешительный прогноз на матч Россия - Египет. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Аргентина
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0