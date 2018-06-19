Игнатьев: "Сегодня мы должны решить наши турнирные проблемы"

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче сборной России против национальной команды Египта в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Я думаю, что сегодня мы должны решить наши турнирные проблемы. Первая игра показала, что мы можем, когда очень нужно. Футбол - это улица с двусторонним движением. Необходимо играть в том же русле, что и в первом матче, но команда должна чувствовать ответственность за игровые эпизоды...

Сегодняшняя игра - самая важная в жизни футболистов. Как они сегодня сыграют, такое отношение к сборной выстроится в ближайшие годы", - цитирует 77-летнего специалиста Газета.ру.

Напомним, Бубнов сделал неутешительный прогноз на матч Россия - Египет. | soccernews.ru