Игнатьев: "Спартак" владел преимуществом, но очень слабо сыграл в обороне

Известный тренер Борис Игнатьев прокомментировал поражение московского "Спартака" "Атлетику" из Бильбао в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Спартак" в очередной раз очень слабо проявил себя в защите. В целом, конечно, "спартаковцы" по игре не уступили испанцам. Соперники в этом плане не имели преимущества, и сказать, что при счете 3:0 они доминировали, наверное, ни у кого язык не повернется. Они играли на равных, и "Спартак", по-моему, даже больше преимущества имел в середине поля и на подступах к штрафной. Шансы, конечно, всегда есть. Но "Спартаку" придется очень сложно: будет тяжело отыграть три мяча. Тем более на выезде", - цитирует 77-летнего специалиста rusfootball.info.

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