Игнатьев: "Столько повреждений обычно за несколько лет бывает, а тут сразу за месяц"

Теги россияроман зобниналександр кокорингеоргий джикия

Игнатьев: "Столько повреждений обычно за несколько лет бывает, а тут сразу за месяц"
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал большое количество травм у игроков национальной команды.

"Череда травм, навалившаяся на сборную, вносит такие коррективы, которые сложно поддаются осмыслению и решению. Проблемы в обороне существенны, правда, при этом в средней есть люди, которые смогут заменить Зобнина. Те же Кузяев, Ерохин, Дзагоев. Жалко, конечно, что Роман может пропустить чемпионат мира, Черчесов возлагал на него большие надежды. И все же с защитой все выглядит намного трагичнее. Что касается самого Зобнина, у него очень сложная ситуация. В прошлом году случились кресты, теперь опять травма колена.

Чтобы такая большая группа игроков в начале соревновательного периода получала столь серьезные травмы – такого в моей практике не было. Думаю, это большая и серьезная тема для методических подразделений РФС и медицинского корпуса. Надо посмотреть, то ли случились какие-то перегибы на подготовительном этапе, то ли погодные условия повлияли, то ли сказался переход с искусственного газона на натуральный. В любом случае очень важно решить эту проблему. Разные травмы встречались, но чтобы летели коленные суставы… Столько повреждений обычно за несколько лет бывает, а тут сразу за месяц. Это повод серьезно задуматься", - приводят слова Игнатьева российские СМИ.

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