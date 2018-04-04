Игнатьев: "Тихонов вполне может остановить "Спартак"

Известный тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от сегодняшнего матча между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" в 1/4 финала кубка России.

"Победа над "Спартаком" будет для игроков "Крыльев" новым опытом и дополнительной мотивацией, которая даст им позитивные эмоции на оставшуюся часть сезона и поможет решить все стоящие перед ними задачи на эту весну. Так что настрой у самарцев будет боевой, и Тихонов вполне может остановить "красно-белых" на пути к кубку, поставить им шлагбаум", - цитируют 77-летнего специалиста Известия.

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