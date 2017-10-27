Игнатьев верит в победу "Локомотива" над "Зенитом"

Теги локомотив москвазенит санкт-петербург

Игнатьев верит в победу "Локомотива" над "Зенитом"Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев считает, что его команда может обыграть "Зенит" в предстоящем матче чемпионата России.

"Считаю, что каждому, кто выйдет на поле в Санкт-Петербурге, нужно выложиться по максимуму и показать свой лучший футбол. Потому что в матче с "Зенитом" будет очень много борьбы, потребуется действительно проявить характер. Выиграет тот, кто приложит максимум усилий.

Главное — не бояться и быть уверенным в себе, доказывать, что ты действительно можешь это сделать", - сказал он. 

Читайте: Гильерме: "Локомотив" может побороться с "Зенитом" за победу" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Такие разные таймы: "Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает "Тоттенхэм"

Такие разные таймы: "Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Урал 14 22
5 Спартак Москва 14 21
6 Краснодар 14 21
7 Арсенал Тула 15 20
8 Рубин 14 18
9 Уфа 14 18
10 Ахмат 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов