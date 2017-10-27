Игнатьев верит в победу "Локомотива" над "Зенитом"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев считает, что его команда может обыграть "Зенит" в предстоящем матче чемпионата России.

"Считаю, что каждому, кто выйдет на поле в Санкт-Петербурге, нужно выложиться по максимуму и показать свой лучший футбол. Потому что в матче с "Зенитом" будет очень много борьбы, потребуется действительно проявить характер. Выиграет тот, кто приложит максимум усилий.

Главное — не бояться и быть уверенным в себе, доказывать, что ты действительно можешь это сделать", - сказал он.

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