Игнатьев высказался о своём будущем в "Краснодаре"

Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев признался, что считает свой нынешний клуб лучшим в плане развития карьеры.

"Читал об интересе ко мне в новостях, но лично с представителями не общался. Предложения, наверное, есть, но я сейчас в "Краснодаре", никуда перебираться не хочу.

Если сам "Краснодар" скажет, что их устраивает чьё-то предложение, то можно обсудить. Но я лично не хочу и не хотел отсюда уходить. Мы играем в атакующий футбол, тут дают время молодым - это самый подходящий для меня клуб в России", - сказал 20-летний футболист.

Игнатьев является воспитанником "Краснодара", за основу "быков" он выступает с июля 2017 года, сыграл 46 матчей и забил 15 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: Три клуба РПЛ поборются за Мамаева. | http://soccernews.ru