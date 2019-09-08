Игнатьев: "Я лично не хочу и не хотел уходить из "Краснодара"

Теги краснодариван игнатьев

Игнатьев: "Я лично не хочу и не хотел уходить из "Краснодара"

Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев высказался по поводу информации о том, что летом его хотели приобрести два клуба. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Читал об этом в новостях, но лично с представителями не общался. Предложения, наверное, есть, но я сейчас в "Краснодаре", никуда перебираться не хочу.

Если сам "Краснодар" скажет, что их устраивает чье-то предложение, то можно обсудить. Но я лично не хочу и не хотел отсюда уходить", - сказал футболист.

20-летний Игнатьев играет за первую команду "Краснодара" с 2017 года. В этом сезоне в 8 матчах он забил 3 гола и сделал 1 ассист.

"Краснодар" после 8 туров чемпионата России занимает 1 место в турнирной таблице.

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