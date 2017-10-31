Игнатьев: "Зачем бояться Месси?"
Полузащитник сборной России Владислав Игнатьев назвал предстоящий матч против национальной команды Аргентины праздником.
"Мне понравилось, как сказал Фарфан: "Я тут недавно играл против Месси и не боялся". Согласен с ним. Зачем кого-то бояться? Тогда лучше сидеть дома и не выступать на таком уровне. Наоборот – это большое событие в твоей жизни, когда выходишь против таких звезд. Нужно выполнять тренерскую установку и получать удовольствие от футбола.
У меня такого нет, чтобы хотел встретиться именно с Месси. Хотя, конечно, для меня станет праздником, если окажусь на поле против Аргентины. Не каждый день такое случается!" – сказал Игнатьев.
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