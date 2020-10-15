Игнатов отказался уходить из "Спартака" в аренду

Полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов не захотел менять команду в текущее трансферное окно.

По информации "РБ-Спорт", 20-летнему футболисту предлагали вариант с арендой, но тот ответил отказом.

Хавбек, несмотря на серьёзную конкуренцию, собирается бороться за место в составе "красно-белых".

Игнатовым интересовались "Химки" и "Уфа". В этом сезоне он забил 3 гола в 13 матчах за "Спартак-2".

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