Игнатова из "Спартака" мог просматривать "Манчестер Юнайтед"

Скаут "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибарда был на матче "Рубин" – "Спартак" (1:1).

По информации "СЭ", он просматривал игру полузащитника московского клуба Михаила Игнатова.

Ранее сообщалось, что скаут "МЮ" просматривал на матче еще одного игрока "Спартака" – голкипера Александра Максименко.

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