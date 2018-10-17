Игонин: "Без Кокорина вариативность "Зенита" в атаке сводится на нет"

Известный в прошлом футболист Алексей Игонин оценил потерю для питерского "Зенита" форварда Александра Кокорина, который угодил за решетку из-за участия в групповых побоях.

"Кокорин? Это огромная потеря для команды! Посмотрите на календарь - в течение месяца "Зениту" предстоит играть через два дня на третий. Болельщики надеялись на то, что после травмы возвращается именно тот Кокорин, к которому мы привыкли при Манчини: быстрый, резкий, забивной. Он увеличивал вариативность атаки "Зенита", которая без Кокорина фактически сводится на нет.

Мы уже говорили с вами: что "Зенит" будет делать, если, не дай бог, сломается Дзюба? Вариант Кокорин - Дзюба был бы крайне интересен! Да и один Кокорин - яркая, самодостаточная история. Но видите, как получилось", - цитирует бывшего футболиста Спорт день за днем.

Напомним, адвокат Пака опроверг информацию о том, что его клиент готов идти на примирение с Кокориным и Мамаевым. | soccernews.ru