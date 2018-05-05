Игонин: "Чемпионской игры на финише сезона "Локомотив" не показывает"

Известный в прошлом футболист Алексей Игонин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 29-го тура РФПЛ между московским "Локомотивом" и питерским "Зенитом".

"Матч в Черкизове для "Зенита" столь же важен, как и для "Локомотива". Петербуржцы не потеряли шансов на призовое место, дающее право стартовать в Лиге Чемпионов, однако для этого необходимо выигрывать две оставшихся встречи.

Игра в Краснодаре показала, что "Локомотив" - не безупречен: "железнодорожники" не всегда успевают возвращаться в оборону и теряются при жестком прессинге. Да, команда Юрия Семина отлично комбинирует у чужой штрафной и умело использует стандартные положения.

Но, на мой взгляд, чемпионской игры на финише сезона "Локомотив" не показывает. Этим непременно надо воспользоваться. И совсем будет обидно, если именно в матче с "Зенитом" "Локомотив" оформит свое чемпионство, - взять реванш за поражение в первом круге 0:3 для "Зенита" является делом чести", - цитирует бывшего футболиста Петербургский дневник.

Не пропустите: превью к матчу "Локомотив" - "Зенит". | soccernews.ru