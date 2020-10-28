Игонин: "Есть риск, что "Зенит" не доиграет сезон с Семаком"
Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией".
"Ещё перед предыдущим матчем я говорил, что тревожно за общее состояние "Зенита". Не могу сказать за физическое или психологическое, но тревожность есть. Я не вижу, чтобы они играли в удовольствие, как раньше. Игра смотрится по-другому, результата нет. Ребята вроде опытные, в ходе матча ведут, а результат не удерживают. Странная ситуация. Повторюсь, всё это выливается в тревожное состояние. Понятное дело, что мы все переживаем и болеем, но можно сколько угодно себя бить в грудь кулаком. Сейчас не лучшее состояние у команды, чтобы играть такие ответственные матчи в Лиге чемпионов.
Есть риск, что "Зенит" не доиграет этот сезон с Семаком у руля. Такой риск есть у всех. Глупо говорить о том, что можно полагаться на слова о кредите доверия. Сколько раз мы слышали из уст руководителей клубов такие слова, а по факту происходили изменения, даже в самое короткое время. Это в своём роде тоже правильная вещь. Если руководитель скажет, что клуб ищет нового тренера, как будет идти работа? Все занимаются своим делом, а уж насколько - увидим по ходу", - цитирует Игонина "Чемпионат".
Матч "Боруссии" с "Зенитом" состоится сегодня, 28 октября, в Германии. Начало - в 23:00 (мск).
А еще: Матч Лиги Чемпионов "Боруссия" - "Зенит" состоится без зрителей | http://soccernews.ru
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