Игонин: "К Манчини нет вопросов"

Теги зенит санкт-петербургроберто манчиниалексей игонин

Игонин: "К Манчини нет вопросов"Известный в прошлом футболист Алексей Игонин высказался о последних результатах питерского "Зенита".

"Сейчас у "Зенита" не все идет по плану. Биться в каждом матче не всегда получается, причем не только у российских команд. Это некий психологический вопрос. К Роберто Манчини на сегодняшний день нет вопросов, это футболистам нужно доказывать свою профпригодность. Если сравнивать с прошлым сезоном, то "Зенит" играет совершенно по-другому и выглядит лучше, имеется хороший набор игроков", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Русенборг". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Уфа 15 21
8 Арсенал Тула 15 20
9 Ахмат 15 18
10 Рубин 15 18
11 Ростов 15 18
12 Амкар 15 17
13 Тосно 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 Анжи 15 13
16 СКА Хабаровск 15 12
Полная таблица

топ-5 тегов