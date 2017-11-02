Игонин: "К Манчини нет вопросов"

Известный в прошлом футболист Алексей Игонин высказался о последних результатах питерского "Зенита".

"Сейчас у "Зенита" не все идет по плану. Биться в каждом матче не всегда получается, причем не только у российских команд. Это некий психологический вопрос. К Роберто Манчини на сегодняшний день нет вопросов, это футболистам нужно доказывать свою профпригодность. Если сравнивать с прошлым сезоном, то "Зенит" играет совершенно по-другому и выглядит лучше, имеется хороший набор игроков", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Русенборг". | soccernews.ru