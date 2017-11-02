Игонин: "К Манчини нет вопросов"
Известный в прошлом футболист Алексей Игонин высказался о последних результатах питерского "Зенита".
"Сейчас у "Зенита" не все идет по плану. Биться в каждом матче не всегда получается, причем не только у российских команд. Это некий психологический вопрос. К Роберто Манчини на сегодняшний день нет вопросов, это футболистам нужно доказывать свою профпригодность. Если сравнивать с прошлым сезоном, то "Зенит" играет совершенно по-другому и выглядит лучше, имеется хороший набор игроков", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.
Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Русенборг". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бэйл восстановился после травмы
-
"Локомотив" выпустил официальное заявление по травмам Гильерме и Эдера
-
Рафинья может покинуть "Баварию"
-
Стала известна заявка сборной Германии на товарищеские матчи с Англией и Францией
-
Касорла мог остаться без ноги
-
Монтелла близок к увольнению из "Милана"
-
"Реал" включился в борьбу за Коутиньо
-
Наингголан вызван в сборную Бельгии
-
Кокорин установил личный рекорд
-
Стала известна заявка сборной Португалии на матчи с Саудовской Аравией и США, Роналду вне состава
-
Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы
-
"Эспаньол" продлил Морено
-
Ракицкий пропустит матч со сборной Словакии
-
Лопетеги объявил состав сборной Испании на матчи с Коста-Рикой и Россией
-
Панченко рассказал о своих перспективах вернуться в сборную России
-
Варан вернулся в строй
-
Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
-
Эвра получит пятиматчевую дисквалификацию
-
Турнир прогнозов: анонс 16 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 16 тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|15
|32
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|29
|3
|ЦСКА Москва
|15
|25
|4
|Краснодар
|15
|24
|5
|Урал
|15
|23
|6
|Спартак Москва
|15
|22
|7
|Уфа
|15
|21
|8
|Арсенал Тула
|15
|20
|9
|Ахмат
|15
|18
|10
|Рубин
|15
|18
|11
|Ростов
|15
|18
|12
|Амкар
|15
|17
|13
|Тосно
|15
|17
|14
|Динамо Москва
|15
|14
|15
|Анжи
|15
|13
|16
|СКА Хабаровск
|15
|12