Игонин: "Манчини - менеджер, который набирает футболистов и дает результат, а "Зениту" нужен тренер"

Известный в прошлом футболист Алексей Игонин высказался о сотрудничестве итальянского тренера Роберто Манчини и питерского "Зенита".

"Надо разобраться, вы приглашаете тренера или менеджера. Потому что Манчини - менеджер, который набирает футболистов и дает результат, а "Зениту" нужен именно тренер. Если Роберто не дали тех игроков, которые ему действительно обещали, - это один вопрос. А если мы будем от него сегодня требовать, чтобы он за неделю поставил игру, - это утопический вариант", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, итальянский журналист считает, что у "Зенита" нет будущего с Манчини. | soccernews.ru