Игонин: "Можем рассчитывать на выигрыш "Зенитом" Лиги Европы"

Известный в прошлом футболист Алексей Игонин оценил шансы питерского "Зенита" на выигрыш Лиги Европы.

"По своему потенциалу "Зенит" должен дойти как минимум до полуфинала Лиги Европы. А дальше до победы - всего один шаг. Мы уже имеем опыт завоевания Кубка УЕФА, в клуб пришли амбициозные футболисты, следовательно, мы можем рассчитывать и на повторение успеха. ­Выиграть Лигу Европы в десятую годовщину завоевания Кубка УЕФА - что может быть лучше?", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, "Зенит" продлит контракт с Кришито. | soccernews.ru