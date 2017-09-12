Игонин: "Можем рассчитывать на выигрыш "Зенитом" Лиги Европы"
Известный в прошлом футболист Алексей Игонин оценил шансы питерского "Зенита" на выигрыш Лиги Европы.
"По своему потенциалу "Зенит" должен дойти как минимум до полуфинала Лиги Европы. А дальше до победы - всего один шаг. Мы уже имеем опыт завоевания Кубка УЕФА, в клуб пришли амбициозные футболисты, следовательно, мы можем рассчитывать и на повторение успеха. Выиграть Лигу Европы в десятую годовщину завоевания Кубка УЕФА - что может быть лучше?", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.
Напомним, "Зенит" продлит контракт с Кришито. | soccernews.ru
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