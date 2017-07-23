Игонин: "Не увидел невероятных комбинаций в исполнении "Зенита"

Известный в прошлом футболист Алексей Игонин прокомментировал вчерашнюю победу питерского "Зенита" над казанским "Рубином".

"Хотел бы отметить, что игра вчера в целом получилась интересная. Для меня, прежде всего, стало откровением то, какую работу провел "Рубин". Обновленный "Зенит" тоже выглядит интересно, но я думаю, что у команды будут еще приобретения... Я не видел невероятных комбинаций, которые принесли бы "Зениту" результат", - приводит слова бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, хавбек "Зенита" близок к переходу в "Динамо". | soccernews.ru