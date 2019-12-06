Игонин оригинально ответил Запашному на слова об ОМОНе и футбольных фанатах

Бывший игрок сборной России Алексей Игонин отреагировал на скандальное заявление известного дрессировщика Эдгарда Запашного о мате на футбольных стадионах.

Напомним, что цирковой артист сказал следующее: "Я бы ввёл ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали".

"Как я оцениваю эти слова? Ответ вы можете найти в интервью Запашного, где он сказал: раньше, когда не было интернета, кто в семье идиот, знала только семья. Сегодня об этом знает вся страна", - сыронизировал Игонин.

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