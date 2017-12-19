Игонин потроллил Кокорина

Известный в прошлом российский футболист Алексей Игонин прокомментировал поведение форварда "Зенита" Александра Кокорина.

Напомним, что нападающий сборной России снова "отличился", постреляв из пистолета и станцевав лезгинку на свадьбе друга в Северной Осетии.

"Уважаемые болельщики ФК "Зенит"! Кокорин приложил дуло пистолета к своей голове. Не стоит волноваться. Скорее всего, футболисту ничего не угрожает, ведь в голове похоже мало чего есть. А раз так, он по-прежнему будет радовать нас своей игрой" - написал Игонин в своём инстаграме. | http://soccernews.ru