Игонин потроллил Кокорина

Теги алексей игонинзенит санкт-петербургалександр кокорин

Игонин потроллил Кокорина

Известный в прошлом российский футболист Алексей Игонин прокомментировал поведение форварда "Зенита" Александра Кокорина.

Напомним, что нападающий сборной России снова "отличился", постреляв из пистолета и станцевав лезгинку на свадьбе друга в Северной Осетии.

"Уважаемые болельщики ФК "Зенит"! Кокорин приложил дуло пистолета к своей голове. Не стоит волноваться. Скорее всего, футболисту ничего не угрожает, ведь в голове похоже мало чего есть. А раз так, он по-прежнему будет радовать нас своей игрой" - написал Игонин в своём инстаграме. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов