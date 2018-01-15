Игонин: "В России Манчини просто зарабатывает деньги"

Известный в прошлом футболист Алексей Игонин высказался о работе главного тренера питерского "Зенита" Роберто Манчини в России.

"И Виллаш-Боаш, и Луческу, и Манчини работали и работают на свой имидж в Европе и именно поэтому постоянно мелькают в европейской прессе. Тот же Манчини не случайно завсегдатай итальянских СМИ - он ориентирован на ту страну, в которой в будущем рассчитывает получить хороший контракт. Постоянные разговоры о сборной Италии - из этой же серии. Манчини не интегрирован в российский футбол. Он просто зарабатывает здесь деньги", - цитирует бывшего футболиста bobsoccer.ru.

Напомним, Бубнов раскрыл планы "Зенита" на текущее трансферное окно. | soccernews.ru