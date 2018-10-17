Игонин жестко выступил против натурализации футболистов в сборной России

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин выступил против натурализации игроков в сборной России.

По словам спортсмена, ему неинтересны победы сборной, добытые чужими руками.

"Я опасался натурализации еще до чемпионата мира, сейчас же ситуация стала критической. Четыре натурализованных футболиста — плохая реклама российского футбола. Мы хотим показать всему миру, что семимильными шагами поднимаемся в рейтинге ФИФА и переходим в элитный дивизион Лиги наций? Но ведь результат достигается с помощью игроков, воспитанных не в нашей стране и получивших футбольное образование за рубежом. Почему мы должны радоваться победам сборной, почти на треть составленной из легионеров? Что заставляет радоваться голам Фернандеса и Нойштедтера, подачам Рауша и "сухим" матчам Гильерме? Не понимаю", - отметил он.

Игонин уверен, что в России можно воспитать своих футболистов, которые будут играть не хуже, чем иностранцы.

"Еще раз подчеркну: мы не заслужили успеха, поскольку не подготовили названных игроков. Эти люди играют за деньги. И не важно, что они говорят в СМИ. Средства, вложенные в натурализацию Фернандеса и Гильерме и в приглашение Нойштедтера и Рауша лучше было направить на развитие массового спорта. Как смотреть в глаза пацанам, понимающим, что в любой момент придет дядя из Европы и займет место в сборной? Взять готового футболиста под конкретную задачу, перекрасить его туда-обратно и получить результат — пагубный путь для нашего футбола", - сказал он.

Читайте: Мостовой высказался о появлении натурализованного футболиста в воротах сборной России | soccernews.ru