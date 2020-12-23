Игорь Акинфеев отреагировал на информацию, что он может пойти в политику
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал информацию о том, что он попал в список кандидатов от "Единой России" на выборы в Государственную Думу Российской Федерации.
"Единственная партия, в которой я состою", - написал Акинфеев в своем Instagram, опубликовав фотографию в форме ЦСКА. Также голкипер добавил хештэг #неверьтеслухам.
34-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба он шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок страны, семь раз завоевал Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.
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