Игорь Акинфеев отреагировал на информацию, что он может пойти в политику

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал информацию о том, что он попал в список кандидатов от "Единой России" на выборы в Государственную Думу Российской Федерации.

"Единственная партия, в которой я состою", - написал Акинфеев в своем Instagram, опубликовав фотографию в форме ЦСКА. Также голкипер добавил хештэг #неверьтеслухам.

34-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба он шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок страны, семь раз завоевал Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

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