Игорь Акинфеев прорекламировал голосование по Конституции РФ за миллион рублей

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прорекламировал голосование по Конституции Российской Федерации.

Как сообщает Telegram-канал "Мутко против", голкипер получил за это один миллион рублей.

"От этого зависит будущее наших детей и будущее нашей страны!" - сказал Акинфеев.

34-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе "армейского" клуб он шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок России и семь раз становился обладателем Суперкубка России, а также выигрывал Кубок УЕФА. За сборную России выступал с 2004 по 2018 годы.

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