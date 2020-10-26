Игорь Акинфеев провел юбилейный матч за ЦСКА
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 650 матчей в составе московского клуба. Юбилейным для голкипера стал матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (5:1).
В нынешнем сезоне 34-летний вратарь провел за ЦСКА 13 матчей во всех турнирах и пропустил 12 голов.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за клуб 648 матчей во всех турнирах и пропустил 567 голов. 6-кратный чемпион России, 6-кратный обладатель Кубка России, 7-кратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА.
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