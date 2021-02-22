Игорь Акинфеев установил рекорд Кубка России
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд Кубка России по числу матчей без пропущенных голов, сообщает официальный сайт клуба.
В матче 1/8 финала Кубка со "СКА-Хабаровск" (2:0) голкипер в 20-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
34-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и играет за клуб с 2003 года. Всего он провел за "армейцев" 663 матча во всех турнирах и пропустил 582 гола.
Не пропустите: ЦСКА отдал в аренду 19-летнего защитника. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дзюба рассказал, как он относится к голам в ворота "Спартака"
-
"Реал" огласил заявку на матч Лиги чемпионов с "Аталантой"
-
Девять игроков "Реала" пропустят матч с "Аталантой" в Лиге Чемпионов
-
"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России
-
Кандидат на пост президента "Барселоны" пообещал купить трех топ-игроков в случае победы на выборах
Лента новостей
-
Игорь Акинфеев установил рекорд Кубка России
-
Червиченко высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"
-
Луческу высказался об уходе из "Динамо" Шабанова и Русина
-
Четыре топ-клуба поборются за Агуэро
-
В Англии определили дату возвращения болельщиков на трибуны
-
Ковалевски рассказал о судьбе подарка от Федуна
-
Дзюба рассказал, как он относится к голам в ворота "Спартака"
-
Аспиликуэта рассказал, как "Челси" собирается нейтрализовать Суареса в матче Лиги Чемпионов
-
Федеральная налоговая служба подала в суд на ресторан Семака
-
"Сочи" арендовал защитника "Зенита"
-
1
"Реал" огласил заявку на матч Лиги чемпионов с "Аталантой"
-
Где смотреть матч Лиги Чемпионов "Лацио" - "Бавария"
-
Девять игроков "Реала" пропустят матч с "Аталантой" в Лиге Чемпионов
-
Где смотреть матч Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси"
-
"Интер" и "Милан" поборются за форварда сборной Франции
-
Три топ-клуба нацелились на де Хеа
-
"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России
-
"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за продление аренды Мораты
-
Кроос высказался о возможном переходе Алабы в "Реал"
-
Бывший вратарь "Спартака" Ковалевски обратился к болельщикам московского клуба