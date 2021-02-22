Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд Кубка России по числу матчей без пропущенных голов, сообщает официальный сайт клуба.

В матче 1/8 финала Кубка со "СКА-Хабаровск" (2:0) голкипер в 20-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности.



34-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и играет за клуб с 2003 года. Всего он провел за "армейцев" 663 матча во всех турнирах и пропустил 582 гола.

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