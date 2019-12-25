Игорь Беляев в третий раз возглавил курский "Авангард"
Российский тренер Игорь Беляев возглавил курский "Авангард". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Отметим, что ранее 44-летний специалист уже дважды работал с "Авангардом". Кроме того, Беляев с 1996 по 2005 год играл в курском клубе.
ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ "АВАНГАРДА" СТАЛ ИГОРЬ БЕЛЯЕВ Специалист не нуждается в представлениях. Игорь Александрович давно знаком болельщикам сине-белых. Именно под его руководством команда показала лучший результат в истории курского футбола, заняв 8 место в Олимп-Первенстве ФНЛ сезона 18/19. #СанычВерим
"Авангард" сопроводил сообщение о назначении хэштегом #Санычверим.
После 25 туров команда занимает 13 место в турнирной таблице ФНЛ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15