Игорь Беляев в третий раз возглавил курский "Авангард"

Российский тренер Игорь Беляев возглавил курский "Авангард". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отметим, что ранее 44-летний специалист уже дважды работал с "Авангардом". Кроме того, Беляев с 1996 по 2005 год играл в курском клубе.

"Авангард" сопроводил сообщение о назначении хэштегом #Санычверим.

После 25 туров команда занимает 13 место в турнирной таблице ФНЛ.

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