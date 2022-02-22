Игорь Черевченко уволен из "Химок" уже второй раз за сезон. Известен главный претендент на замену

Фото: инстаграм "Химок"\Автор неизвестен

Игорь Черевченко второй раз за нынешний сезон уволен с поста главного тренера "Химок".

"Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист.

Мы договорились о расторжении контракта с "Химками". Желаю клубу успехов в дальнейшем", – сказал Черевченко.

Напомним, что 25 октября такое событие произошло в первый раз, однако меньше чем через месяц Черевченко вернулся в команду.

Ранее "Матч ТВ" сообщал, что главный тренер "СКА Хабаровск" Сергей Юран является главным кандидатом на освободившийся пост.

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