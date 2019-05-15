Игорь Денисов получил предложение от "Сочи"

Грядущим летом полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов, скорее всего, сменит команду.

Велика вероятность, что 34-летний футболиста расторгнет контракт с "железнодорожниками" и получит статус свободного агента.

Как сообщают российские СМИ, на опытного хавбека уже появился первый претендент. В его приглашении заинтересован "Сочи", который по итогам текущего сезона обеспечил себе выход в РПЛ.

Напомним, что Денисов либо из-за болезни, либо из-за конфликта с клубом и тренером не играет за "Локомотив" с начала апреля. Его соглашение с москвичами истекает в 2020 году.

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