Игорь Денисов получил предложение от "Сочи"

Теги локомотив москвафк сочиигорь денисовтрансферы

Игорь Денисов получил предложение от "Сочи"

Грядущим летом полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов, скорее всего, сменит команду.

Велика вероятность, что 34-летний футболиста расторгнет контракт с "железнодорожниками" и получит статус свободного агента.

Как сообщают российские СМИ, на опытного хавбека уже появился первый претендент. В его приглашении заинтересован "Сочи", который по итогам текущего сезона обеспечил себе выход в РПЛ.

Напомним, что Денисов либо из-за болезни, либо из-за конфликта с клубом и тренером не играет за "Локомотив" с начала апреля. Его соглашение с москвичами истекает в 2020 году.

Не пропустите: СМИ узнали причину конфликта между Денисовым и Сёминым. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 Спартак Москва Спартак Москва 28 46
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат Ахмат 28 39
8 Ростов Ростов 28 38
9 Оренбург Оренбург 28 37
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 28 28
14 Уфа Уфа 28 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов