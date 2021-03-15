Игорь Денисов рассказал о несостоявшемся переходе из "Зенита" в "Спартак"

Известный в прошлом российский футболист Игорь Денисов признался, что в своё время мог оказаться в московском "Спартаке".

"Во время ссоры с "Зенитом" мне звонил Валера Карпин. Я ему тогда ответил: "Честно скажу, я ненавижу ваш "Спартак". Просто ненавижу". У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема. Но я сказал, что готов перейти в "Спартак" для того, чтобы обыграть "Зенит". Это были мои слова. Я сказал, что сделаю всё, чтобы обыграть "Зенит". То ли я себя до такой ручки довёл, то ли "Зенит". Переход должен был состояться.

Почему не состоялся? Меня туда не пустили. Видимо, когда это дошло до верхушки "Зенита", меня вернули обратно в команду. И дальше уже не хотелось. У меня контракт на руках был. Я тогда сидел в дубле два месяца, был готов идти в "Спартак", но так сложилась ситуация, что я не оказался там. Мне нравится Карпин как человек, с ним вообще нет проблем. Мы с ним тогда полаялись на скамейке запасных, но потом созвонились и никаких проблем. Он вообще импонирует мне как человек. Готов был к нему приехать, но не вышло.

Представляю, как отреагировали бы фанаты "Зенита". Ситуация была бы, как у Быстрова, только ещё громче. Но фанаты же не знали, почему Быстров переходил и как. Нельзя было говорить категорически, что ты Иуда. Я знал ту ситуацию, поэтому нормально отреагировал. Это мой близкий человек, я всегда его защищал везде. По переходу Быстрова в "Спартак" всё решилось за два дня. Так же было и с обратным переходом, "Зенит" просто набрал - и всё, не было шансов, чтобы его не пустили. Он нам был необходим тогда, вытащил "Зенит" с тем составом на третье место. Интересное было время", - рассказал Денисов.

Хавбек является воспитанником "Зенита", за основу выступал с 2002 по 2013 год, сыграл 356 матчей, забил 29 голов и сделал 29 ассистов. Завершил карьеру по окончании сезона 2018/19.

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