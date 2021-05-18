Игорь Денисов рассказал о своём опыте плавания с акулами

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Известный в прошлом российский футболист Игорь Денисов поведал о своей странной мечте, связанной с акулами.

"Про акул я могу долго говорить. Изначально история была на Мальдивах: я боялся даже маленьких акул, боялся зайти в океан - а мне не очень нравится, когда я боюсь. Начал читать что, как, попытался один раз погрузиться, но опыт получился очень плохой - инструктор был ужасный просто. И как-то это всё затихло на пару лет. Но я так же боялся плавать в открытом океане - даже маленьких рифовых акул боялся. Ну смешно! Я вот так и смеялся - думал, ну как можно их бояться? Потом я очень много литературы прочитал, знаю практически каждую акулу, практически со всеми уже плавал. Пропутешествовал очень много.

И начал погружаться, учиться дайвингу. Долго учился. Даже ездил в Дахаб в Египет с тренером по дайвингу. Он учил меня погружаться, чтобы я хорошо чувствовал себя в воде. И потом я начал погружаться на Мальдивах, изучать Мальдивы. Мне очень нравится. Я не погружался с белой акулой - я не еду туда, потому что я не хочу в клетке. Но я ещё не созрел до того, чтобы касаться белую акулу. Меня это немножко пугает. Это, конечно, мечта моя - поплавать без клетки с белыми акулами. Но это очень тяжело. Я разговаривал со многими людьми из мира дайвинга. Они говорили, что белая акула - единственная непонятная. Её надо изучить, чтобы к ней спуститься.

Допустим, если плавает самка, большая и беременная - и ты можешь к ней спуститься. Но никто не застрахован от того, что возьмётся откуда-то самец. А с самцами вряд ли вообще кто-то пойдёт плавать. Что жена говорит? Лена беспокоилась сначала, но потом я даже брал дочку с собой - с ней погружался, дочке показывал тигровых акул. Она была рядом просто со мной, не прикасалась к ним. Но погружались без клетки с ней. Ей доставило это удовольствие", - рассказал Денисов.

Напомним, что 37-летний полузащитник завершил карьеру в 2019 году.

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