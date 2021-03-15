Игорь Денисов рассказал, почему сорвалось его возвращение в "Зенит" в 2019 году
Бывший капитан "Зенита" Игорь Денисов рассказал, что в 2019 году он мог вернуться в петербургский клуб, но возвращение не состоялось из-за разговора с тогдашним руководителем команды Вячеславом Малафеевым.
"Хотелось вернуться в "Зенит" и сыграть сезон в Питере. Я хотел закончить дома. Раздался звонок от Малафеева — он тогда еще был у власти. И он мне сказал: "Игорь, как ты считаешь, сколько тебе дать на пенсию?" Я тогда понял: "Опа…" Для меня это было как минимум неправильно. Какая мне пенсия?! Я с моей выносливостью могу играть до 40 лет. Я и сейчас спокойно играл бы! Он меня этой фразой убил вообще, убил желание вернуться в "Зенит". Как будто мне хотели подкинуть деньжат: "Сиди спокойно на замене, не вякай, доигрывай". Это не для меня и не ко мне", — приводит слова Денисова "Спорт-Экспресс".
36-летний Денисов является воспитанником "Зенита". За петербургский клуб он выступал с 2002 по 2013 годы. Футболист покинул "Зенит", так как был недоволен высокими зарплатами новичков команды Халка и Акселя Витселя. Он также играл за "Анжи", "Динамо" и "Локомотив". Четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.
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