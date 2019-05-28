Игорь Денисов решил завершить карьеру

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Игорь Денисов решил завершить карьеру

Известный российский полузащитник Игорь Денисов принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщают российские СМИ.

Накануне "Локомотив" расторг контракт с 35-летним футболистом и он решил не искать себе новый клуб.

В течение карьеры Денисов помимо "железнодорожников" выступал за "Зенит", "Анжи" и "Динамо".

Цвета сборной России хавбек защищал с 2008 по 2016 год, в его активе 54 сыгранных матча.

Не пропустите: Семин прокомментировал уход Игоря Денисова из "Локомотива". | http://soccernews.ru
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