Игорь Денисов решил завершить карьеру

Известный российский полузащитник Игорь Денисов принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщают российские СМИ.

Накануне "Локомотив" расторг контракт с 35-летним футболистом и он решил не искать себе новый клуб.

В течение карьеры Денисов помимо "железнодорожников" выступал за "Зенит", "Анжи" и "Динамо".

Цвета сборной России хавбек защищал с 2008 по 2016 год, в его активе 54 сыгранных матча.

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