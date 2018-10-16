Игорь Денисов считает, что Кокорина и Мамаева не надо сажать в тюрьму: у хавбека "Локо" есть аргументы

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов поделился мыслями относительно нашумевшей ситуации с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"В последнее время столько было всего сказано по этому поводу. Не думаю, что буду оригинальным. Конечно, то, что мы все видели на видео - ужасно, недопустимо и стыдно. Это не должно повториться снова. Немного беспокоит другое - то, с какой готовностью люди стремятся выносить оценки, глумиться и вершить суд над ближними. Причём самый жестокий суд - уже договорились до того, что ребят нужно посадить на семь лет, пожизненно отстранить от футбола и чего только ещё не сделать. Вы это серьёзно? Разве если врач или пожарный по пьяни бьёт кого-то по лицу, то ему запрещают работать врачом или пожарным? Оставляют его семью без дохода? На каком основании тогда мы должны лишить семьи Кокорина и Мамаева источника дохода? Футбол это всё, что они умеют делать в жизни. Только не надо пафосных слов о воспитании молодёжи: футболисты - последние, с кого молодёжь берёт пример.

Люди с такой радостью и готовностью желают другому провести годы в российской тюрьме, что вопросы появляются не только к Кокорину и Мамаеву, но и к российскому обществу. Люди, у вас всё хорошо? Уверен, что те два месяца, которые ребята проведут в СИЗО, навсегда изменят их представление о том, как себя надо вести. Но лично моё мнение - и я готов к тому, что оно не встретит понимания - этого достаточно. Лично я считаю, что наказание должно соответствовать тяжести. Условный срок, огромный штраф, публичные извинения - всё что угодно, но не тюремное заключение. Тюрьма - это не выход. Не предлагаю какого-то особенного отношения к ним - нужно решить всё по закону, я лишь прошу обойтись без людоедства. Я понимаю, сколько грязи сейчас выльется на меня, но я хотел бы выразить им обоим мою человеческую поддержку и сочувствие и пожелать им и их семьям и самое главное детям достойно пройти через эти испытания" - сказал Денисов.

Напомним, что Кокорин, Мамаев и несколько их друзей избили троих человек в центре Москвы. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев хотят помолиться в церкви при СИЗО "Бутырка". | http://soccernews.ru