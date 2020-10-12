Игорь Денисов стал веганом и уехал жить в Испанию
Стали известны новые подробности жизни бывшего полузащитника сборной России Игоря Денисова.
"Знаю, что он стал веганом: перестал есть мясо и рыбу, пить, курить. Последнее, что я о нём знаю, что уехал в Испанию и там живёт", - рассказал бывший массажист "Зенита" Сергей Колесников.
Напомним, что 36-летний Денисов повесил бутсы на гвоздь в мае 2019 года.
В течение карьеры скандальный хавбек выступал за "Зенит", "Анжи", "Динамо" и "Локомотив".
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