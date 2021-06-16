Игорь Дивеев прокомментировал победу над Финляндией в матче Евро-2020

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал победу над командой Финляндии (1:0) в матче Евро-2020.

"Моей задачей было помочь Матвею Сафонову сохранить ворота в неприкосновенности. Я сделал все, что смог.

Я доволен тем, как мы сыграли, но нам нужно лучше реализовывать свои моменты.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые очень здорово поддерживали. Надеюсь, мы порадовали их победой.

Теперь все наши мысли – о Дании: впереди решающий матч, и мы отдадим все силы, чтобы добиться нужного результата", – сказал Дивеев.

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