Игорь Дивеев сравнил Дзюбу с Лукаку

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Игорь Дивеев сравнил Дзюбу с ЛукакуФото: инстаграм Дивеева/Автор неизвестен

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поделился ожиданиями перед Евро-2020.

– Весной ты был на молодежном Евро, сейчас – на основном. Есть разница для тебя? Может быть, другое волнение?

– Я бы не сказал, что волнение есть. Я сыграл много матчей. Уже нет такого волнения, как раньше. Хотя, наверное, с Бельгией в первые минуты будет сложно.

– Кого-то из игроков соперников отмечал для себя?

– У Бельгии есть де Брюйне, Лукаку, Азар... Да всю команду можно отметить. У Дании, может быть, назову кого-то, а финнов вообще не знаю.

– У тебя есть представление, как противостоять Лукаку?

– Это второй Дзюба. По массе, думаю, они одинаковы.

– Как таких форвардов сдерживать?

– Пока не знаю. На установках разберем, – сказал Дивеев.

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