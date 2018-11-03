Игорь Корнеев: "Барселона" связывала мне руки, я решил аннулировать контракт"
Бывший полузащитник "Барселоны" Игорь Корнеев в интервью "Спорт-Экспрессу" поделился причиной ухода из "Барселоны".
- Правда, что вы с сыном Йохана Кройфа Йорди претендовали на одно место, и потому "Барса" не стала c вами продлевать контракт?
- Нет, это неправда, так как Йорди не играл на флангах и претендовал только на роль плеймейкера. Изначально я подписал трехлетний контракт с "Барселоной" по схеме 1+1+1. Но потом понял, что таким образом клуб связывает мне руки, так как получает право каждый год решать, продлевать ли со мной контракт или нет. Больше всего мне не нравился пункт, что если "Барса" находит какой-то клуб, с которым сойдется в финансовых вопросах, то меня, не спрашивая, отдадут в аренду. Это условие одно из важных для меня. Именно поэтому на следующий день я попросил соглашение аннулировать. (Александр Львов)
Напомним, что в сезоне-1995/95 Корнеев провел за первую команду "Барселоны" 12 матчей, затем перешёл в голландский "Херенвен".
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|24
|2
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|3
|Алавес
|10
|20
|4
|Севилья
|10
|19
|5
|Эспаньол
|10
|18
|6
|Реал Мадрид
|11
|17
|7
|Жирона
|11
|16
|8
|Леванте
|10
|16
|9
|Реал Вальядолид
|11
|16
|10
|Хетафе
|10
|15
|11
|Сельта Виго
|10
|13
|12
|Реал Сосьедад
|10
|12
|13
|Бетис
|10
|12
|14
|Валенсия
|11
|11
|15
|Эйбар
|10
|11
|16
|Атлетик Бильбао
|10
|10
|17
|Вильярреал
|10
|9
|18
|Леганес
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|Райо Вальекано
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|20
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