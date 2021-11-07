Игорь Шалимов прокомментировал ничью с "Зенитом"

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Игорь Шалимов прокомментировал ничью с "Зенитом"Фото: инстаграм "Урала"/Автор неизвестен

Главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал нулевую ничью с "Зенитом" в матче 14-го тура РПЛ.

"Очко для нас, конечно, важно. Мы играли все-таки с лидером. С командой, которая уверенно чувствует себя в чемпионате.

Но мы подготовились, изучили соперника. Сыграли достойно. Понятно, что могли больше нагнетать, но "Зенит" даже вдесятером опасен.

Могло быть чуть лучше для нас. Где-то должно было повезти. В общем, ничьей доволен", — сказал российский специалист для "Матч Премьер".

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