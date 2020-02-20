Игорь Шалимов высказался относительно реформы Олимп Кубка России

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал, что думает о реформе Олимп Кубка России.

"Там все проанализировали, обдумали, были дискуссии.

Там не такие большие изменения будут, вместо одной игры команды проведут две, чтобы попасть в 1/8 финала. Я не вижу проблем с этой реформой", - сказал Шалимов.

Напомним, согласно преобразованию, перед 1/8 финала команды примут участие в групповом раунде. В каждой группе будет по представителю РПЛ, Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.

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